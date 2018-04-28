الأهلي بنغازي يواجه الأخضر في نهائي كأس الصالات

يواجه الأهلي بنغازي نظيره الأخضر في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، السبت، لتحديد هوية بطل المسابقة لهذا الموسم.

وتأهل الأهلي بنغازي لهذا الدور عقب فوزه على حساب الاتحاد في مباراة نصف النهائي بقاعة حسين الحمروش بمدينة البيضاء بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة الإيجابي بهدفين لكل جانب.

وفي المقابل ترشح الأخضر لهذا الدور بفوزه على السويحلي بذات القاعة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسبق للفريقين التواجه هذا الموسم واستطاع الأهلي بنغازي إثبات علو كعبه بتصدره لمجموعة المنطقة الشرقية والوصول لنهائيات ليبيا بمدينة غريان قبل أن يخطف الاتحاد اللقب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية