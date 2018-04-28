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الأهلي بنغازي يواجه الأخضر في نهائي كأس الصالات

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه الأهلي بنغازي نظيره الأخضر في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، السبت، لتحديد هوية بطل المسابقة لهذا الموسم.

وتأهل الأهلي بنغازي لهذا الدور عقب فوزه على حساب الاتحاد في مباراة نصف النهائي بقاعة حسين الحمروش بمدينة البيضاء بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة الإيجابي بهدفين لكل جانب.

وفي المقابل ترشح الأخضر لهذا الدور بفوزه على السويحلي بذات القاعة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسبق للفريقين التواجه هذا الموسم واستطاع الأهلي بنغازي إثبات علو كعبه بتصدره لمجموعة المنطقة الشرقية والوصول لنهائيات ليبيا بمدينة غريان قبل أن يخطف الاتحاد اللقب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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