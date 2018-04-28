ديربي إيطاليا.. طموح الكالشيو والوصول للأبطال

تتجه أنظار عشاق الكالشيو صوب ملعب جوزيبي مياتزا لمتابعة قمة الأسبوع الخامس والثلاثين، التي تجمع الإنتر المستضيف واليوفي في مباراة ستحدد ملامح الفريق المتوج بلقب الكالشيو وستختار وجهة الإنتر للموسم القادم إما دوري الأبطال أو الابتعاد مجدداً.

ويدخل يوفنتوس المباراة برصيد خمسة وثمانين نقطة مبتعداً عن ملاحقة المباشر نابولي بنقطة واحدة، حيث سيلعب الأخير مباراة هامة في فلورنسا حين يحل ضيفا على فيورنتينا.

ويرغب الإنتر في الوصول للنقطة التاسعة والستين ومقارعة أندية العاصمة التي تفوقه بفارق نقطة واحدة أيضا، وتعد مباراة اليوم صعبة على الطرفين لما تحمله من ندية تاريخيه بينهما.

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