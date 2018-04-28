رايولا… غول يهدد ميلان

يعد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا شبحا يهدد إدارة ميلان الحالية، حيث يستحوذ على مجموعة لاعبي الفريق يتقدمهم الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما الذي يرتبط اسمه دائما بالرحيل عن السان سيرو.

ويشرف رايولا أيضا على حظوظ أباتي ظهير ميلان الأيمن والمدافع رومانيولي، بالإضافة للاعب خط جياكومو بونفينتورا.

واشتهر رايولا مؤخرا بسجلات كبيرة مع المدير التنفيذي للنادي اللومباردي ميرابيلي خاصة بعد المشكلة الأخيرة في سوق الانتقالات الماضي وشائعات رحيل الحارس الشاب عن ميلان وتجديده لعقده في أخر اللحظات.

ومن المرجح أن يعود وكيل الأعمال لممارسة نشاطه في سحب اللاعبين من إدارة ميلان في الميركاتو الصيفي القادم حيث من المتوقع أن يسهل عملية انتقال دوناروما لأندية ريال وباريس سان جيرمان خاصة مع فشل ميلان في التأهل لدوري الأبطال وهي حجة كبيرة لابن الجنوب الإيطالي.

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