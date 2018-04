مدرب روسيا يكشف وصفته السحرية لإبطال مفعول صلاح فى المونديال

أشاد ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا بالأداء الاستثنائي الذي يقدمه محمد صلاح في الفترة الأخيرة مع ناديه ليفربول بيد أنه أشار إلى إمكانية إيقاف سحر اللاعب المتألق.

وقال تشيرتشيسوف في تصريحات صحيفة أوردتها وكالة أنباء “سبوتنيك” يوم السبت: صلاح حاليا هو الزعيم، ويمكن القول إنه أفضل لاعب في العالم.

وأضاف: “أوافق الآراء التي تتحدث عن أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا، وهذا ما كان واضحا بصورة جلية في مبارياته الأخيرة مع ليفربول. صلاح لم يتغير فحسب، بل تغيرت جميع الأشياء من حوله ما جعله يتمتع بإمكانيات كبيرة”.

ويأتي ذلك في ضوء الاستعدادات لخوض غمار كأس العالم 2018 بروسيا، والتي يتنافس فيها المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية.

ويتصدر صلاح، الذي انضم إلى ليفربول مع بداية الموسم الجاري قادما من روما الإيطالي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا، وقد توج قبل أيام بلقب أفضل لاعب في إنجلترا، وتوج أمس الجمعة بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما لعب دورا بارزا في تأهل المنتخب المصري إلى المونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على روما الإيطالي بنتيجة 5-2 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أحرز فيها النجم المصري هدفين وصنع اثنين آخرين.

ويعتبر محمد صلاح أكثر لاعب عربي يسجل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 13 هدفا متخطيا رصيد الجزائري رابح ماجر 12 هدفا، كما أصبح أكثر لاعب إفريقي يسجل الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 10 أهداف، متفوقا على صامويل إيتو في 2010-2011.

ورغم ذلك، قال مدرب المنتخب الروسي إنه يمتلك “السر” الذي يمكن من خلاله “إبطال سحر” النجم محمد صلاح مع المنتخب المصري.وأوضح تشيرتشيسوف: في البداية علينا أن نعلم أن أسلوب هيكتور كوبر (المدير الفني للمنتخب المصري) يختلف بصورة كبيرة عن طريقة لعب كلوب مع ليفربول.

وأضاف: يلعب مدرب المنتخب المصري دائما كرة قدم مختلفة بعض الشيء، على عكس ليفربول، فهو غالبا ما يحرص على تحرير محمد صلاح من الواجبات الدفاعية، ويعتمد على سرعته.

وتابع: لكن السؤال ما مدى سرعة تسليم الكرات له (صلاح)؟، وهو السر الذي يمكننا من خلاله إبطال سحره، خاصة أننا نعتقد أنه مع منتخب مصر تكون سرعة تسليم الكرة له أبطأ بصورة كبيرة مما يتم معه في ليفربول، وهذا ما سنركز عليه.

ويفتتح المنتخب الروسي منافسات كأس العالم بمواجهة المنتخب السعودي يوم 14 يونيو، ثم يواجه بعدها المنتخب المصري ومنتخب أوروغواي يومي 19 و25 من الشهر نفسه.

