كآبة مونتيلا تغضب إشبيلية.. والإقالة مُحتملة 

حملت خسارة إشبيلية الأخيرة في الدوري الإسباني أمام منافسه ليفانتي بهدفين لهدف رقماً سلبياً جديداً في مسيرة المدرب الإيطالي مونتيلا مع الفريق الأندلسي حيث عجز الفريق على تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة إشبيلية تقترب شيئا فشيئا من إعلان إقالة المدرب الإيطالي الشاب من منصبه لتكرر النتائج السلبية وبروده الذي يتميز به بعد كل مباراة.

ومازاد من حدّة الأزمة، هو الخسارة في نهائي كأس الملك أمام برشلونة بخماسية نظيفة وهي نتيجة ثقيلة على الفريق الذي أخرج مانشستر يونايتد من دوري الأبطال

وهبط إشبيلية بعد هذه الخسارة للمركز الثامن برصيد ثمانية وأربعين نقطة ليبتعد كثيراً عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي العام المقبل وهو ماسيشكل صدمة لجمهور الفريق.

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