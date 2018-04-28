الاتحاد يتأهل للمربع الذهبي من كأس ليبيا

بنغازي 28 أبريل 2018 (وال)- تأهل فريق الاتحاد إلى المربع الذهبي، بعد فوزه على الأخضر بهدفين لهدف واحد، ضمن منافسات دور الربع النهائي من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم .

وجاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا بقيادة الحكم عبد الله فضيل، حيث جاءت بدايتها بحذر كبير من لاعبي الفريقين، وكلاهما يسعى لتحقيق الهدف، إلى أن حانت الفرصة تمكن خلالها لاعب الأخضر علي أمادو من المبادرة بالتسجيل عند منتصف الشوط .

ولم يمضي وقتاً طويلاً حتى عادل فريق الاتحاد النتيجة بواسطة لاعبه صهيب بن سليمان، واستطاع الاتحاد تسجيل الهدف الثاني عبر مهاجمه الغاني أكوامي وبه انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف .

وفي الشوط الثاني، استمر مستوى المباراة الفني دون المتوسط، ولم يحدث أي تغير في النتيجة ولا في اللعب، كما غابت الألعاب المعهودة من الفريقين حتى انتهت دقائق المباراة بنتيجة الشوط الأول بتفوق الاتحاد بهدفين لهدف .

وبذلك يتأهل الاتحاد إلى المربع الذهبي في انتظار الفائز من لقاء الأهلي طرابلس والمحلة . (وال – بنينا) ف ح / س ع/ ر ت

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