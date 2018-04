فيديو.. ملخص تعادل ليفربول وستوك سيتى فى الدورى الإنجليزى

تعادل فريقا ليفربول وستوك سيتى، المحترف ضمن صفوفهما الثنائى المصرى محمد صلاح ورمضان صبحى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

هذا التعادل السلبى رفع رصيد ليفربول إلى 72 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى ليواصل نزيف النقاط بعد تعادله فى الجولة الماضية مع وست بروميتش ألبيون بنتيجة 2/2، وتتضاءل آماله فى خطف مركز الوصافة من مانشستر يونايتد الذى يمتلك 74 نقطة، والذى يواجه أرسنال غدا بملعب “أولدترافورد”، بينما ارتفع رصيد ستوك سيتى إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز الـ18 مؤقتاً فى جدول الترتيب، ولا يزال يواجه خطر الهبوط لدورى الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وشارك محمد صلاح مع فريق ليفربول من بداية المباراة، بينما بدأ مواطنه رمضان صبحى اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك بداية من الدقيقة 52 بدلاً من مارتينيز إندى بسبب الإصابة.

