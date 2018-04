بعثة منتخب مصر للشباب تصل إلى بورسعيد استعدادا للمباراة الودية مع ليبيا

المتوسط:

وصلت بعثة منتخب مصر للشباب مواليد عام 99 بقيادة المدرب المصري حمادة صدقي إلى بورسعيد، مساء اليوم السبت، لإقامة معسكر بإحدى القرى السياحية استعدادا لمباراة مع المنتخب الليبي الودية المقرر إقامتها في استاد بورسعيد.

وأكد محمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، ” إن المنتخب الليبي سيصل في وقت متأخر إلى بورسعيد، نظرا لسوء الأحوال الجوية بمطار الإسكندرية.

وأضاف، ” أن منطقة بورسعيد قامت بالحجز لبعثة المنتخب الليبي في نفس القرية التي يعسكر بها المنتخب المصري للشباب”.

يذكر إن المنتخب المصري للشباب يواجه نظيره الليبي وديا يوم الاثنين المقبل على استاد النادي المصري ببورسعيد.

