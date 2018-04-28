المنتخب الليبي للشباب يستعد لملاقاة نظيره البوركيني في تصفيات كأس إفريقيا

الاسكندرية 28 أبريل 2018 (وال)- يخوض المنتخب الليبي للشباب مباراتين وديتين مع نظيره المصري، استعداداً وتأهباً للمشاركة في تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للشباب المقرر إقامتها بجمهورية النيجر شهر يناير من عام 2019 .

هذا وسيخوض المنتخب الليبي للشباب المباراة الودية الأولى في يوم 30 أبريل الجاري، والثانية يوم الثالث من شهر مايو المقبل .

يُشار إلى أن المنتخب الليبي سيدخل في معسكر استعدادي قصير بمدينة الإسكندرية المصرية اعتباراً من اليوم وحتى يوم 8 مايو المقبل، ويغادر بعدها متوجهاً للعاصمة البوركينية واغادوغو، لملاقاة نظيره البوركيني يوم 12 مايو المقبل، في أولى لقاءات ذهاب من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للشباب . (وال – الاسكندرية) ف ح / س ع/ ر ت

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