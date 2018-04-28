سلة الاتحاد تتفوق على المدينة وتنهي مشوار البطولة ثالثاً

طرابلس 28 أبريل 2018 (وال)- تفوق فريق الاتحاد المدينة بنتيجة 69 مقابل 52 نقطة، في أولى مباريات اليوم الختامي من المرحلة الثانية من نهائيات ليبيا لكرة السلة .

والمباراة التي جرت مساء اليوم السبت، بقاعة طرابلس الكبرى توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من : محمد البريكي حكماً أولاً، وإبراهيم علي حكماً ثانياً، وأنس العاشوري حكماً ثالثاً، وعثمان الزلاوي مراقباً لها .

وبدأ الربع الأول من اللقاء وكل فريق يعي جيداً أن أماله في الظفر ببطولة الدوري هذا الموسم، قد تبخرت تماماً نظراً لوضعية الفريقان على لائحة الترتيب، حيث يمتلك الاتحاد 14 نقطة محتلاً بها الترتيب الثالث، والمدينة خامساً برصيد 11 نقطة .

وتبادل لاعبي الفريقين الكرات والهجمات طيلة زمن الربع الأول، لينتهي هذا الربع اتحادياً بفارق نقطة وحيدة بواقع 16 مقابل 15 نقطة، حاول الاتحاد الدفاع عن نقاطه والاستمرار على تفوق الربع الأول، لكن للمدينة رأي أخر عندما إنهاء الربع الثاني متفوقاً على الاتحاد بنتيجة 22 مقابل 18 نقطة.

وفي الربع الثالث من المواجهة، استعاد الاتحاد عافيته وصحوته التي كان عليها في الربع الأول وتمكن من حسم أمور الربع الثالث لمصلحته بنتيجة 25 مقابل 4 نقاط، في حين عاد المدينة في الربع الأخير ليتفوق بنتيجة 11 نقطة مقابل 10 نقاط، لتكون المحصلة النهائية في نتيجة اللقاء 69 مقابل 52 للاتحاد. (وال – طرابلس) س أ / س ع/ ر ت

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