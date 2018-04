محمد الننى يعود لتدريبات أرسنال واقتراب مشاركته أمام مان يونايتد

تلقى آرسين فينجر، المدير الفنى لنادى أرسنال الإنجليزى، خبراً سعيداً قبل المباراة المرتقبة التى تنتظر “الجانرز” أمام مانشستر يونايتد غداً الأحد، بملعب “أولدترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البرييمرليج”، بمشاركة النجم المصرى محمد الننى فى التدريبات.

وذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية أن محمد الننى خاض اليوم، السبت، تدريبات انفرادية، مما ينذر بعودة اللاعب المصرى للمشاركة فى مباريات أرسنال سريعاً.

وأصيب محمد الننى بالتواء شديد فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة أرسنال ووستهام يونايتد التى أقيمت السبت الماضى بملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، والتى انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 4 – 1، وهى الإصابة التى لم يستطع على إثرها إكمال اللقاء.

وأضافت الصحيفة: “الجميع كان يعتقد أن موسم محمد الننى مع أرسنال قد انتهى بسبب الإصابة، لكن ما حدث اليوم معجزة”.

