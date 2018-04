المنتخب الليبي للشباب يكثف تدريباته استعدادا لمواجهة المنتخب البوركيني

المتوسط:

يبدأ المنتخب الليبي للشباب لكرة القدم معسكر استعدادي قصير بمدينة الإسكندرية المصرية اعتباراً من اليوم وحتى يوم 8 مايو المقبل.

ويتوجه المنتخب الليبي للعاصمة البوركينية واغادوغو، لمواجهة المنتخب بوركينا يوم 12 مايو المقبل، في أولى لقاءات ذهاب من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للشباب.

والجدير بالذكر إن المنتخب الليبي سيواجه نظيره المصري نهاية الشهر الجاري في مباراة ودية.

