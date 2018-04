ألتراس باريس سان جيرمان يهدد الخليفى بسبب “دلع” نيمار

تعيش إدارة باريس سان جيرمان حالة من الرعب بعد تزايد الانتقادات والتهديدات بسبب النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، الذى يلقى معاملة مختلقة من رئيس النادى القطرى ناصر الخليفى.

هددت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان الفرنسى الإدارة بسبب المعاملة الخاصة التى يتلقاها المهاجم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا فى الفترة السابقة وقت الإصابة.

وأصدرت المجموعة الغاضبة بياناً قوياً ضد الإدارة، وذلك فى تتابع مثير بعد الخروج المهين أمام ريال مدريد الإسبانى فى بطولة دورى أبطال أوروبا، ولكن ما أثار غضبهم هو معاملة نيمار الخاصة.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إن البيان يشير نحو غضب الألتراس من ابتعاد نيمار عن أجواء الفريق من أجل العلاج فى البرازيل، وهو ما لا يتم فى الفرق الأوروبية، وهذا يدل على عدم احترام اتجاه الجمهور.

وأنهت الرابطة البيان بأنهم سيستمرون فى دعم النادى وجميع اللاعبين، ولكن يجب عليهم أن يحترموا الجماهير وما يشعرون به حتى لا تواجه إدارة سان جيرمان غضب الجماهير.

وتلقى نيمار انتقادات عنيفة من جماهير باريس سان جيرمان، بعدما غاب عن مباراة التتويج بالدورى الفرنسى أمام موناكو الأسبوع الماضى، ما جعل الجميع يقول إن اللاعب البرازيلى لا يحترم ناديه لأنه لم يحتفل بالبطولة.

ويعانى نيمار من إصابة فى الكاحل لحقت به أمام مارسيليا فى فبراير الماضى غيبته عن الفريق لنهاية الموسم، حيث يتلقى اللاعب العلاج فى البرازيل منذ تلك الإصابة، ولم يعود إلى فرنسا منذ مطلع مارس الماضى.

