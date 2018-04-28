الريال وبرشلونة.. من يفضّل الليبيين؟

لا خلاف أن فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين هما الآن الأكثر شعبية على الأقل في منطقة الشرق الأوسط.

ودائماً ما اشتعلت النقاشات الرياضية على الفريقين مع استقطاب يُوازي الاستقطاب السياسي في بعض البلدان العربية.

لكن ماذا عن الليبيين؟ من هو النادي الأكثر شعبية بينهم؟ ريال مدريد أم برشلونة؟

الإجابة الدقيقة بالأرقام على هذا السؤال صعبة حتى في بقية البلاد نظراً لعدم وجود آلية إحصائية محددة لتحديد عدد مشجعي كل فريق.

لكن هناك استنادات من موقع الشبكة الاجتماعية “فيسبوك” ومحرك البحث “غوغل”، عن ميول دول العالم نحو الفريقين، من بينها ليبيا.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية خريطة تفاعلية حول النادي الأكثر إعجابا من قبل دول العالم، وجاءت خريطة ليبيا متوشحةً باللون الأبيض في إشارة إلى أن صفحة النادي الملكي تحظى بمعجبين أكثر من نظيرتها التابعة لبرشلونة.

لكن إذا كنت مدريديا وأعجبتك النتيجة فعليك عدم الاستعجال والتفاخر بهذا الأمر بين أصدقائك البرشلونيين لأن الأمر بدا مختلفا على محرك البحث “غوغل”.

ونشرت قناة “سكاي نيوز” خريطة تفاعلية حول النادي الأكثر بحثا على “غوغل” من قبل دول العالم من بينها ليبيا، وظهر أن خريطة ليبيا ملوّنة بالبنفسجي في إشارة إلى هيمنة فريق برشلونة على اهتمامات الليبين في عمليات البحث.

وعلى “فيسبوك” يسيطر فريق ريال مدريد إلى جانب ليبيا، في مصر والجزائر والمغرب وتونس وسوريا والعراق واليمن والأردن، بينما في لبنان والسعودية وفلسطين يهيمن برشلونة على إعجابات المستخدمين.

بينما على فيسبوك يسيطر برشلونة في السعودية والعراق والمغرب وسلطنة عُمان.

وتمتلك صفحة نادي برشلونة الرسمية على فيسبوك أكثر من 103 مليون مُعجب، بينما ريال مدريد لديه 107 مليون معجب.

كما يمتلك ريال مدريد 30 مليون متابع على “تويتر” وبرشلونة 28 مليونا.

أما كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد فيمتلك 122 مليون معجب على “فيسبوك”، بينما ميسي لديه 89 مليون معجب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية