المتوسط:

فاز فريق الاتحاد لكرة اليد مع نظيره فريق المشعل خلال منافسات الدوري الليبي لكرة اليد، اليوم السبت.

وانتهت المباراة بين الاتحاد والمشعل التي أقيمت بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة، بنتيجة 31مقابل 25.

The post الاتحاد يفوز على المشعل في الدوري الليبي لكرة اليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية