حجازى يشارك فى فوز وست بروميتش على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

حقق فريق وست بروميتش ألبيون، الذى يلعب له الثنائي المصرى أحمد حجازى وعلى جبر، فوزا صعبا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

شارك أحمد حجازى فى المباراة منذ البداية، وقدم مستوى جيدا طوال أحداث اللقاء، بينما لم يتواجد على جبر فى قائمة المباراة.

سجل هدف المباراة الوحيد ماتيو فيليبس فى الدقيقة 29 من زمن المباراة، ليرفع وست بروم رصيده للنقطة 28 فى المركز الـ 20 والأخير، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 41 فى المركز العاشر.

وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت كالتالي:

كريستال بالاس 5 – 0 ليستر سيتي

هدرسفيلد تاون 0 – 2 إيفرتون

ساوثهامبتون 2 – 1 بورنموث

بيرنلى 0 – 0 برايتون

وتستكمل مباريات الجولة فى السادسة والنصف من مساء اليوم بين فريقى سوانزى سيتي مع تشيلسي.

