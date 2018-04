أرسنال يقترب من خطف مدافع بوروسيا دورتموند بـ17.5 مليون

أصبح فريق أرسنال الإنجليزى قريبًا من التعاقد مع اليونانى سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع بوروسيا دورتموند الألمانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مقابل 17.5 مليون جنيه إسترلينى.

وبحسب صحيفة “صن” الإنجليزية فإن أرسنال مستعد لدفع هذا المبلغ من أجل التعاقد مع مدافع دورتموند المتألق، والذى ينتهى عقده مع الفريق الألمانى بعد 12 شهرًا، الأمر الذى دفع أسود فستفالين لقبول عرض الجانرز كى يستفيد من قيمة بيع اللاعب، بدلاً من رحيله بدون مقابل بعد نهاية عقده.

أشارت الصحيفة إلى أن أرسنال يضع على رأس أولوياته التعاقد مع 3 لاعبين جدد فى الصيف المقبل، وأنه يحتاج لجلب حارس مرمى وقلب دفاع ولاعب وسط دفاعى، فى إطار خطته لتجديد دماء الفريق، بعد رحيل المدرب الفرنسى المخضرم أرسين فينجر.

وخاض باباستاثوبولوس 41 مباراة مع دورتموند خلال الموسم الحالى بجميع البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف، وقدم أداء جيداً على المستوى الدفاعى، جعله مطلبًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

جدير بالذكر أن النادى اللندنى لم يستقر حتى الآن على خليفة فينجر، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن إدارة المدفعجية تفاضل بين الإسبانيين لويس إنريكى أو مايكل أرتيتا.

