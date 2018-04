المتوسط:

فاز البطل الليبي الدولي وليد اشطيبة بالميدالية الذهبية في رياضة رمي القرص تصنيف F42 في ثاني أيام منافسات بطولة مراكش الدولي لألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستطاع اشطيبة تحقيق الفوز في رياضة رمى القرص لمسافة قدرها 38 متر، وبهذه القلادة يرفع شطيبة حصيلة المنتخب الليبي لذهبيتين.

