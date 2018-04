المتوسط:

انطلقت منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة الهدف للمكفوفين المقامة بمدينة مصراتة، اليوم السبت.

وتقام البطولة في قاعة الألعاب الرياضية بنادي التصدي الرياضي، حيث أقيمت أولى مباريات البطولة التي اقيمت بين فريق جمعية كفيف مصراته وفريق نادي القرضابية سبها، وانتهت المباراة بفوز فريق جمعية الكفيف مصراته .

وفي ثاني مباريات البطولة التي جمعت بين فريق نادي آساريا الزاوية وفريق الاتحاد الفرعي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بنغازي ،وانتهى اللقاء بفوز فريق الاتحاد لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بنغازي .



The post انطلاق نهائيات بطولة ليبيا لكرة الهدف للمكفوفين بمصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية