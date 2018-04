لأول مرة.. جاريث بيل يرتدى شارة قيادة ريال مدريد

ارتدى النجم الوليزى جاريث بيل شارة قيادة ريال مدريد للمرة الأولى، اليوم السبت فى مواجهة ليجانيس، بالجولة الـ35 من الدوري الإسباني، بعد تبديل الفرنسى كريم بنزيما الذى بدأ المباراة حاملا لشارة القيادة، بماركو أسينسيو.

أهداف مباراة ريال مدريد وليجانيس

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ماركو أسينسيو الذى دخل مباراة اليوم بديلا لكريم بنزيما فى الدقيقية 60، ذهب ليعطى شارة الكابتن التى حصل عليها من المهاجم الفرنسى عند مغادرته للملعب إلى البرازيلى كاسيميرو، ولكن لاعب الوسط البرازيلى أشار له ليمنح الشارة للنجم الويلزى جاريث بيل، لتكون المرة الأولى التى يحمل فيها شارة القيادة.

وشهدت أيضا تلك المباراة ثاني أصغر تشكيلة للفريق الملكى، في الدوري الإسباني، منذ عام 2000، حيث بلغ متوسط أعمار اللاعبين فيها، 24 عامًا و140 يومًا.

وكانت أصغر تشكيلة لعب بها ريال مدريد، في الليجا، منذ بداية هذا القرن، أمام ليفانتي، فى 30 سبتمبر 2007، وبلغ متوسط أعمار اللاعبين حينها، 24 عامًا و61 يومًا، وانتهت المباراة بفوز الميرينجي بهدف دون رد، خارج ملعبه.

