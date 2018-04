المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي ببطولة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، اليوم السبت.

واستطاع فريق أهلي بنغازي تحقيق اللقب بعد فوزه على فريق الأخضر بنتيجة 5/3 بقاعة البيضاء.

