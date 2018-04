المتوسط:

يواجه فريق الأهلي بنغازي مع فريق الأنوار خلال منافسات الاسبوع السابع والاخير من مرحلة الإياب الدوري الممتاز، غدا الأحد.

وتقام المباراة بين الأهلي بنغازي وفريق الأنوار غدا الساعة 6.15 مساءا على ملعب شهداء بنينا.

