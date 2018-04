المتوسط:

أعلن نادي الأهلي طرابلس عن تكليف المدرب رضا عطية بتدريب للفريق الاول لكرة القدم، اليوم السبت.

ويقود المدرب رضا عطية مهام تدريب فريق الأهلي طرابلس منافسات الدور الرباعي الحاسم لبطولة الدوري، ومسابقة الكأس التي يواجه فيها الأهلي فريق المحلة في الدور ربع النهائي.

