فاز فريق النصر على نظيره فريق الأهلي طرابلس في تجمع نهائيات كرة السلة، اليوم السبت.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الأهلي طرابلس والنصر بنتيجة 68/67.

