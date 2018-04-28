اليوفي يحسم ديربي إيطاليا بدقيقتين

(رويترز)- أحرز يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم هدفين في آخر خمس دقائق ليفوز 3-2 على مستضيفه انترناسيونالي الذي قلب قبل ذلك تأخره بهدف ليتقدم رغم لعبه بعشرة لاعبين في مباراة مثيرة باستاد سان سيرو، السبت.

ووسع يوفنتوس الفارق إلى أربع نقاط مع نابولي الذي يحل ضيفا على فيورنتينا الأحد، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

ووضع دوجلاس كوستا يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 13 وزادت مشاكل انترناسيونالي بعد طرد لاعب الوسط ماتياس فيسينو بعد خمس دقائق أخرى عقب استشارة حكم الفيديو المساعد.

وعلى عكس المتوقع قلب انترناسيونالي المباراة عندما أدرك ماورو ايكاردي التعادل في بداية الشوط الثاني ووضع المخضرم أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس الكرة داخل مرمى فريقه بعد تمريرة عرضية من ايفان بريشيتش.

وبدا يوفنتوس في طريقه لهزيمة درامية حتى أدرك خوان كوادرادو التعادل قبل ثلاث دقائق على النهاية بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بالمدافع ميلان شكرينيار، وأحرز جونزالو هيجوين هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 89.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية