المتوسط:

شاركت ليبيا برباعي الجزيرة، في دورة الجزائر الدولية للكرة الطائرة على الرمال و التي تقام بولاية غردايمة بمشاركة 5 دول.

وتشارك أيضًا في هذه الدورة، البلد المضيف الجزائر ليبيا المغرب فلسطين وتونس.

وليبيا تشارك بفريقين هما ليبيا أ ويضم الثنائي سلطان الهوش و طارق ابوالسعود وليبيا ب ويظم الثنائي رواد رويحة وعبدالرحمن ابوزريبة.

