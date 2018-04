يبدو أن حالة التألق التى يعيشها النجم المصرى محمد صلاح في ليفربول الانجليزى دفعته لاصطحاب روبين بونس أخصائى العلاج الطبيعى الإسبانى والمعد البدنى بالفريق الإنجليزى فى رحلة المنتخب المصرى في كأس العالم بروسيا.

من جانبها قالت صحيفة “الكونفيدينثيال” الإسبانية، إن الأيدى الإسبانية دائما تعتنى باللاعب المصرى الشهير ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزى “محمد صلاح”، وذلك بعد قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بالموافقة على نصيحة محمد صلاح بإصطحاب بونس إلى روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بونس، ولد فى 1974 فى كاستيون ويعمل بليفربول منذ عام 2014.

وقال بونس للصحيفة، إن صلاح لطيف جدا ومحترم ومتواضع، يعمل بجد ويدرك أن مساعدة جميع المهنيين الذين يحيطون به شئ لابد منه، وعندما يطلب منك لاعب مثل محمد صلاح أن تذهب معه إلى مصر وكأس العالم فى روسيا، فلا يمكنك أن تقول لا، فإنها علامة على الثقة.

وأضاف، دور أخصائى العلاج الطبيعى مهم بشكل كبير، على الرغم من أننى اعتقد أنهم لا يسلط عليهم الضوء بالشكل المطلوب”، مؤكدا، صلاح لاعب سريع جدا ويأخذ مساحات مميزة فهو استطاع أن يصبح من الثلاث لاعبين الذين أحرزوا 70% من أهداف ليفربول فى الدورى الممتاز، فهو موهبة نادرة ليس فقط فى تسجيل الأهداف ولكن أيضا على الجانب الإنسانى.

وأوضح صلاح ظهر فى حالة بدنية رائعة هذا الموسم مع ليفربول، وسجل 43 هدفا هذا الموسم 10 منهم فى دورى أبطال أوروبا.

The post الأسبانى”بونس” سر تألق صلاح فى ليفربول يرافق مصر فى المونديال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية