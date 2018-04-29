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الليبية صابرين المرغني تتأهل لأولمبياد الشباب بالأرجنتين للجمباز الإيقاعي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

تمكنت الرياضية الليبية صابرين المرغني من التأهل إلى أولمبياد الشباب بالأرجنتين بعد حصولها على فضية البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي.
ويأتي تأهل صابرين لأولمبياد الأرجنتين نظرا لما تمتلكه من موهبة فريدة مكنتها من تحقيق المركز الثاني على مستوى القارة، وكان إلى جانب المرغني في الإعداد المدربة ناتيليا التي تشرف على تدريباتها في الفترة الحالية.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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