نكشف خطة وضع الدورى السعودى ضمن أفضل 7 دوريات فى العالم

كشف مسؤول سعودي، عن أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم ما أطلق عليه “المشروع الأضخم”، والذي سيكون جزءا من رؤيته لتغيير شكل السعودية.

وتوجه رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بالشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه “المشروع الضخم” لتطوير كرة القدم السعودية، وذلك وفقاً لصحيفة “سبق” السعودية، حسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية

وأكد آل الشيخ، في تصريحات له، خلال برنامج “أكشن يا دوري”، أن “هناك تنظيمات مهمة قادمة للدوري السعودي، نتطلع من خلالها إلى أن يصبح دورينا من أفضل ١٠ دوريات إلى ٧ دوريات في العالم مع حلول عام ٢٠٢٠”.

وأضاف: “ما نهدف إليه في الفترة المقبلة هو دخول 3 ملايين متفرج في الموسم المقبل 2019، حيث أن الأمير محمد بن سلمان يرغب في تحويل الدوري السعودي إلى علامة تجارية مميزة”.

وكشف الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، عن ورشة عمل كبيرة، نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، بحضور خبراء أجانب إيطاليين وبريطانيين.

