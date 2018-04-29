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مشاركة ليبية في بطولة الجزائر الدولية للكرة الطائرة الشاطئية

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

يشارك منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية بفريقين في بطولة الجزائر الدولية التي ستقام على رمال مدينة غرداية الصحراوية بمشاركة منتخبات الجزائر وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب.
وستشارك ليبيا بفريقين يضم الأول سلطان الهوش وطارق أبو السعود بينما يضم الفريق الثاني عبدالرحمن أبو زريبة ورواد رويحة.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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