مشاركة ليبية في بطولة الجزائر الدولية للكرة الطائرة الشاطئية

يشارك منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية بفريقين في بطولة الجزائر الدولية التي ستقام على رمال مدينة غرداية الصحراوية بمشاركة منتخبات الجزائر وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب.

وستشارك ليبيا بفريقين يضم الأول سلطان الهوش وطارق أبو السعود بينما يضم الفريق الثاني عبدالرحمن أبو زريبة ورواد رويحة.

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