مشاركة ليبية في اجتماعات الالعاب الاولمبية الصيفية للشباب بالارجنتين 2018

شاركت اللجنة الاولمبية الليبية في الاجتماع التحضيري للدول المشاركة في اولمبياد الشباب في بونيس ايرس بالارجنتين والذي عقد منذ يومين وحضره مندوبي ما يقرب من 200 لجنة اولمبية وطنية .

ومثل اللجنة الاولمبية الليبية السيد لؤي الجطيلي مدير مكتب العلاقات الخارجية والبرامج .

وكنا في تواصل مع السيد لؤي حول مشاركته في الاجتماعات قال ان الاجتماعات حضرها مندوبين من اكثر من 200 دولة وفيها تم التعرف على اخر الاستعدادات في الارجنتين لإقامة اولمبياد الشباب .

واضاف تم تعريف المندوبين عن كيفية التسجيل ومواعيده وتمت زيارات للتعرف على القرية الاولمبية مقر السكن في الاولمبياد وزيارات لعديد المنشاءات والملاعب التي ستحضن المنافسات .

يذكر بان دورة الالعاب الاولمبية للشباب التي ستقام بالارجنتين خلال شهر اكتوبر المقبل هي النسخة الثالثة في تاريخ العاب الشباب وينتظر ان تشهد مشاركة ما يقرب من 4 الاف رياضي واداري يتنافسون في 184 مسابقة في 26 لعبة رياضية .

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