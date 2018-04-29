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سلة النصر تتوج ببطولة ليبيا للمرة الثانية على التوالي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 29 أبريل 2018 (وال) – توج فريق النصر الأول لكرة السلة لبطولة ليبيا للمرة الثانية على التوالي عقب تغلبه على الأهلي طرابلس في اليوم الختامي من دوري التتويج الليبي لكرة السلة.

وجاءت النتيجة في المباراة التي أقيمت في قاعة طرابلس الكبرى وتوسطها طاقم تحكيم جزائري وسط حضور جماهيري غفير 68 مقابل 67 لصالح فريق النصر.

ويعلن القسم الرياضي في وكالة الأنباء الليبية لمتابعيه الكرام عن عزمه لنشر التفاصيل في وقت لاحق.(وال – طرابلس) س أ/ أ د

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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