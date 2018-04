أثارت صحيفة “عاجل” السعودية الجدل بشكل كبير، بعدما كشفت عن رفض ناد سعودي ضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي منذ 7 سنوات.

وأكدت الصحيفة أن نادي الأنصار السعودي رفض احتراف صلاح الذي يعدّ أحد أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم حاليا، في صفوفه قبل سبع سنوات.

بدأت القصة حينما كان النجم المصري يلعب ضمن صفوف فريق “المقاولون العرب” المصري، ليقوم وكيل أعماله بتقديم عرض لنادي الأنصار بالتوقيع مع محمد صلاح مقابل 170 ألف دولار أمريكي، إلا أن إدارة نادي الأنصار وقتها رفضت العرض ليبقى اللاعب في صفوف “المقاولون”.

وبعد رفض العرض من جانب النادي السعودي، تلقى محمد صلاح عرضا من نادي بازل السويسري الذي أعجب مسؤولوه بقدرات اللاعب ومهاراته، وبالفعل انتقل إلى صفوف بازل الذي شهد بداية رحلة التألق الأوروبية للاعب، فيما خسر الأنصار فرصة ضمّ لاعب موهوب مثل محمد صلاح الذي تتصارع عليه كبريات أندية كرة القدم في أوروبا، وبعضها على استعداد لدفع عشرات المئات من ملايين الدولارات للفوز بتوقيعه، خاصة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي متفوقا على كل نجوم المسابقة العريقة.

The post صحيفة سعودية تكشف: نادى الأنصار رفض ضم محمد صلاح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية