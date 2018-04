حالة من التوهج والتألق يعيشها الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الأنجليزى ومنتخب مصر لكرة القدم، وبات واحدا من أهم الهدافين فى اكرة الإنجليزية والعالمية وحقق طفرة كبيرة فى سعره فى سوق الانتقالات الكروية، وأصبح محط انظار الأندية الكبرى وعلى رأسها النادى الملكى ريال مدريد.

صلاح (25 عامًا) استطاع في موسمه الأول مع ليفربول أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي متفوقًا على ثلاثي مانشستر سيتي ليوري ساني وكيفين دي بروين وديفيد سليفا، بجانب ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وهاري كين مهاجم توتنهام.

وبعد مرور 35 جولة من منافسات الدوري الإنجليزي يتربع صلاح على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا بعدما شارك في 33 مباراة بواقع 2656.

وتشير الاحصائيات أن صلاح يسجل كل 86 دقيقة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، الفرعون المصري لم يكتف بهذا بل قام بعشر تمريرات حاسمة فقط في الدوري الإنجليزي.

وفي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي خاض محمد صلاح مباراة واحدة فقط مع وست بروميتش أحرز خلالها هدفًا إلا أنه ودع فريقه المسابقة بالخسارة بنتيجة (3-2).

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض “مو” 13 مباراة مع ليفربول بواقع مباراتين في الدور التمهيدي من البطولة و11 مباراة منذ دور المجموعات وحتى ذهاب دور نصف النهائي.

صلاح تمكن من تسجيل 11 هدفًا بواقع هدف في الدور التمهيدي و10 أهداف منذ انطلاق مرحلة المجموعات.

صلاح أيضًا قدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه كما شارك في 989 دقيقة في البطولة القارية.

The post شاهد .. جميع أهداف الفرعون المصرى صلاح مع ليفربول appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية