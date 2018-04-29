أنشيلوتي يرفض تدريب إيطاليا

(رويترز) – قالت تقارير إعلامية ايطالية الأحد إن كارلو أنشيلوتي رفض عرضا لتولي تدريب منتخب إيطاليا لكرة القدم ليبقى روبرتو مانشيني على رأس قائمة المرشحين لتولي المهمة.

وقالت عدة صحف إيطالية من بينها كورييري ديلو سبورت وغازيتا ديلو سبورت إن أنشيلوتي (58 عاما)، الذي أقاله بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في سبتمبر الماضي، عقد محادثات مع مسؤولي الاتحاد الايطالي للعبة الشعبية في العاصمة روما الإثنين الماضي.

ومن بين أسباب الرفض الذي ذكرت أن أنشيلوتي يعتقد أن بوسعه تدريب أحد الفرق الكبيرة في أوروبا.

ولم يتسن الاتصال بالاتحاد الايطالي لكرة القدم للتعليق.

ويحتل منتخب ايطاليا حاليا المركز 20 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات وهو أسوأ مركز يحتله طوال تاريخه.

وظل المنتخب الايطالي بدون مدرب دائم منذ نوفمبر الماضي عندما أقيل غيان بييرو فنتورا من المنصب بعد فشل الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتولى لويغي دي بياغيو تدريب الفريق بصفة مؤقتة وقاده خلال مبارياته الودية أمام الأرجنتين وانجلترا في مارس الماضي.

وأنشيلوتي لاعب الوسط السابق واحد من أنجح المدربين على المستوى الأوروبي إذا سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ميلانو الإيطالي وريال مديد الأسباني كما فاز بألقاب بطولات محلية مع تشيلسي الانجليزي وميلانو وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ.

ويتولى مانشيني حاليا تدريب زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

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