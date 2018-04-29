للمرة الرابعة.. النصر بطلا لدوري السلة

تُوج فريق النصر لكرة السلة ببطولة الدوري الليبي لهذا الموسم بفضل فوزه على حساب الأهلي طرابلس في المباراة النهائية بثمانية وستين نقطة مقابل سبعة وستين بالمباراة التي أقيمت بالقاعة الكبرى طرابلس.

وتألق لاعبي النصر خلال المباراة التي حسمت في الثواني الأخيرة أمام خصم عنيد وهو الأهلي طرابلس، الذي كان نداً قوياً للنصر بحضور عدد كبير من مشجعيه.

وأنهى النصر المباراة لمصلحته بنتيجة ثمانية وستين نقطة مقابل سبعة وستين، في مواجهة شهدت سجلات قوية بين الطرفين حتى الرمق الأخير من اللقاء.

وجعل فوز النصر جمهور الفريق يحتفل بهذا الإنجاز حتى ساعات متأخرة من ليلة السبت، فهو تتويج طال انتظاره لجمهور الفريق في المقابل كسب فريق الأهلي طرابلس فريقا شابا للمستقبل.

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