زيدان يطالب جماهير الملكى بمؤازة الفريق أمام البايرن فى دورى الأبطال

طالب الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لنادى ريال مدريد جماهير النادى الملكى للاحتشاد ومؤازة الفريق بكل قوة أمام بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل، فى إياب قبل نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سانتياجو برنابيو .

ويأمل المدرب الفرنسى فى قيادة ريال مدريد لبلوغ نهائى البطولة للموسم الثالث على التوالى.

وانتزع الفريق الإسبانى فوز مهما 2-1 على بايرن ميونخ فى عقر داره فى مباراة الذهاب، ويتوقع زيدان ألا تقل مواجهة الإياب قوة وإثارة أمام بطل الدورى الألمانى.

وقال زيدان للصحفيين بعد الفوز 2-1 على ليجانيس في الدورى الإسبانى الليلة الماضية، “لابد لنا أن نقدم أداءً قوياً للغاية، ولهذا أطلب من الجماهير أن تحتشد وتساند الفريق بكل قوة وحماس أكثر من أى مرة سابقة، لأن الفريق فى أشد الحاجة لهذا الدعم والتشجيع للوصول إلى المباراة النهائية، إنها مباراتنا الأهم فى العام، والجماهير تعرف ذلك جيدا، نريد من مشجعينا الوقوف خلف الفريق من أول دقيقة لآخر دقيقة”.

وأضاف زيدان، “لا أعرف إن كان ما جرى أمام يوفنتوس وبايرن سيفيدنا أم لا لكن كل ما أعرفه هو ضرورة أن نقدم أداءً قوياً، تأهبنا جيداً لهذه المباراة التى سنخوضها بهدف تقديم أفضل أداء قدمناه على الإطلاق طوال هذا العام، نحتاج للتركيز والعزم والالتزام لنفوز فى هذه المواجهة”.

وأضاف “علينا القيام بكل ما نستطيع في كرة القدم وأن نوظف كل خبراتنا لتحقيق الهدف المنشود وهو بلوغ المباراة النهائية”.

وأجرى زيدان تعديلات كبيرة على تشكيلة فريقه في مواجهة ليجانيس من أجل الاستعداد جيدا للمواجهة الحاسمة أمام بايرن، إذ أراح كلا من رونالدو هداف الفريق والقائد سيرجيو راموس ورفائيل فاران ولوكا مودريتش ومارسيلو، بينما بدأ تونى كروس وماركو أسينسيو المباراة على مقاعد البدلاء.

وسيخوض ريال مدريد المواجهة مع بطل ألمانيا بدون المدافعين ناتشو فرنانديز ودانى كارفخال ولاعب الوسط المؤثر إيسكو بسبب الإصابة.

