زيدان يدعو الجماهير لدعم الملكي أمام بايرن

(رويترز) – دعا المدرب زين الدين زيدان جماهير ريال مدريد الأحد للاحتشاد ودعم الفريق بكل قوة حين يستضيف بايرن ميونيخ الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويأمل المدرب الفرنسي في قيادة ريال مدريد لبلوغ نهائي البطولة للموسم الثالث على التوالي.

وانتزع الفريق الإسباني فوز مهما 2-1 على بايرن ميونيخ في عقر داره في مباراة الذهاب ويتوقع زيدان ألا تقل مواجهة الإياب قوة وإثارة أمام بطل الدوري الألماني.

وقال زيدان للصحفيين بعد الفوز 2-1 على ليغانيس في الدوري الإسباني الليلة الماضية “لابد لنا أن نقدم أداء قويا للغاية ولهذا أطلب من الجماهير أن تحتشد وتساند الفريق بكل قوة وحماس أكثر من أي مرة سابقة لأن الفريق في أشد الحاجة لهذا الدعم والتشجيع للوصول إلى المباراة النهائية.

“إنها مباراتنا الأهم في العام والجماهير تعرف ذلك جيدا. نريد من مشجعينا الوقوف خلف الفريق من أول دقيقة لآخر دقيقة”.

وسيخوض حامل لقب آخر نسختين من البطولة المواجهة أمام الفريق البافاري بنفس النتيجة التي كان حققها في مواجهة الفريقين في دور الثمانية من نسخة الموسم الماضي للبطولة لكن ريال مدريد خسر على ملعبه إيابا في سانتياغو برنابيو 2-1 واحتاج لوقت إضافي ليطيح بمنافسه الألماني.

كما عاني ريال مدريد أيضا في ملعبه أمام يوفنتوس في دور الثمانية هذا الموسم وكان متراجعا 3-صفر قبل أن يحرز كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليقلص النتيجة إلى 3-1 ويفوز في نهاية المطاف بمجموع المباراتين 4-3 ويتأهل للدور التالي.

وقال زيدان “لا أعرف إن كان ما جرى أمام يوفنتوس وبايرن سيفيدنا أم لا لكن كل ما أعرفه هو ضرورة أن نقدم أداء قويا.

“تأهبنا جيدا لهذه المباراة التي سنخوضها بهدف تقديم أفضل أداء قدمناه على الإطلاق طوال هذا العام. نحتاج للتركيز والعزم والالتزام لنفوز في هذه المواجهة”.

وأضاف “علينا القيام بكل ما نستطيع في كرة القدم وأن نوظف كل خبراتنا لتحقيق الهدف المنشود وهو بلوغ المباراة النهائية”.

وأجرى زيدان تعديلات كبيرة على تشكيلة فريقه في مواجهة ليغانيس من أجل الاستعداد جيدا للمواجهة الحاسمة أمام بايرن إذ أراح كلا من رونالدو هداف الفريق والقائد سيرجيو راموس ورفائيل فاران ولوكا مودريتش ومارسيلو بينما بدأ توني كروس وماركو أسينسيو المباراة على مقاعد البدلاء.

وأحرز غاريث بيل الهدف الأول في شباك ليغانيس بعد غيابه عن لقاء الذهاب أمام بايرن في حين استغل بورخا مايورال هذا الفرصة النادرة ضمن التشكيلة الأساسية وأحرز الهدف الثاني مباشرة قبل نهاية الشوط الأول بينما قلص ليغانيس الفارق بهدف في الشوط الثاني.

وسيخوض ريال مدريد المواجهة مع بطل ألمانيا بدون المدافعين ناتشو فرنانديز وداني كاربخال ولاعب الوسط المؤثر إيسكو بسبب الإصابة.

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