سلة النصر تتوج ببطولة ليبيا للمرة الرابعة في تاريخها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق النصر ببطولة ليبيا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على الاهلي طرابلس بفارق نقطة واحدة بنتيجة 68-67 في الجولة الختامية للمرحلة الثانية للتتويج في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء امس يوم السبت بقاعة طرابلس الكبري.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل 59-59 .

وكان فريقا النصر والأهلي طرابلس قد تعادلا في النقاط قبل هذه المباراة برصيد 17 نقطة لكل منهما .

هذا وشارك في خماسي البطولة فرق الاهلي طرابلس والاهلي بنغازي والمدينة والشباب إضافة الى النصر .

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