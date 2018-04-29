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أنشيلوتي يرفض تولي تدريب منتخب إيطاليا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

أنشيلوتي يرفض تدريب المنتخب الإيطالي ( انترنت )

 

عين ليبيا

قالت تقارير إعلامية ايطالية الأحد إن كارلو أنشيلوتي رفض عرضاً لتولي تدريب منتخب ايطاليا لكرة القدم ليبقى روبرتو مانشيني على رأس قائمة المرشحين لتولي المهمة بحسب رويترز.

وقالت عدة صحف ايطالية من بينها كورييري ديلو سبورت وجازيتا ديلو سبورت إن أنشيلوتي الذي أقاله بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في سبتمبر الماضي، عقد محادثات مع مسؤولي الاتحاد الايطالي للعبة الشعبية في العاصمة روما الاثنين الماضي.

ومن بين أسباب الرفض الذي ذكرت أن أنشيلوتي يعتقد أن بوسعه تدريب أحد الفرق الكبيرة في أوروبا.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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