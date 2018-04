صلاح يغرد ضد اتحاد الكرة المصرى والهاشتاج يتصدر الترند العالمى

“ادعم محمد صلاح”الهاشتاج الأكثر تداولا عالميا على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بمشاركة أكثر من 65 ألف تغريدة، بعدما غرد لاعب ليفربول على حسابه الشخصى مهاجما اتحاد كرة القدم.

وجاءات تغريدة محمد صلاح: “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا”.

«نحن ندعمك حتى النهاية، لست وحدك، أسفين يا فخرنا»، هى سلسلة من رسائل المغردين لدعم اللاعب الدولى محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، معلنين تضامنهم معه عبر الهاشتاج المتداول عالميا.

