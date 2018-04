لانس الفرنسى يستعيد لاعبه المصرى كريم حافظ بعد غياب 3 أشهر

بعد غياب لثلاثة أشهر عن الفريق ، عاد الدولى المصرى كريم حافظ إلىقائمة فريق لانس لمواجهة باريس إف سى غدا، الاثنين، فى الجولة الـ36 من عمر مسابقة دورى الدرجة الثانية الفرنسى.

وتعد هذه المرة الأولى التى يتواجد فيها كريم حافظ بقائمة لانس منذ 3 أشهر بعد الإصابة التى تعرض لها بالكاحل فى نهاية يناير الماضى، والتى أبعدته عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

ويحتل لانس المركز السادس عشر فى جدول ترتيب دورى الدرجة الثانية الفرنسى برصيد 37 نقطة، ويسعى اللاعب المصرى للعودة فى المشاركة فى المباريات الأخيرة فى الموسم مع لانس الفرنسى لحجز مقعده فى قائمة المنتخب المصرى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

