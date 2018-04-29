فينجر يخسر أخر مواجهاته مع مورينيو

العنوان-مانشستر

خسر ارسين فينجر مدرب ارسنال اخر مباراة على ملعب اولد ترافورد بعدما أحرز البديل مروان فيلايني هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الفوز 2-1 يوم الأحد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح بول بوجبا التقدم ليونايتد في الدقيقة 16 بعدما تابع ضربة رأس من اليكسيس سانشيز ارتدت من القائم بعد تمريرة عرضية من روميلو لوكاكو.

وأدرك ارسنال الذي أشرك تشكيلة احتياطية التعادل في الدقيقة 51 بتسديدة هنريخ مخيتاريان، المنضم من يونايتد في يناير كانون الثاني، في مرمى ديفيد دي خيا.

وأحرز ماركوس راشفورد هدفا ليونايتد في الدقيقة الأخيرة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل قبل أن يخطف فيلايني الفوز بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من اشلي يانج.

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