رباعية الهلال تجعله ثانيا والنجمة يذهب لتفادي الهبوط

بنغازي 29 أبريل 2018 (وال) -تفوق فريق الهلال مساء أمس السبت على جاره النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين في آخر مباريات المجموعة الأولى ومرحلتها الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

المباراة شهدها ملعب شهداء بنينا الدولي بإدارة الحكم أحمد الشلمانيانتهى الشوط الأول بهدف وحيد لفريق الهلال جاء عند الدقيقة 18 عن طريق لاعبه الشاب طارق السعيطي واكتملت دقائق الشوط به.

الشوط الثاني ومنذ بدايته مارس الهلال ضغطه الهجومي لتعزيز النتيجة وتمكن من ذلك مهاجمه شعبان الزيداني مضيفا الهدف الثاني للهلال ولم يمضي وقت طويل حتى عزز الهلال هدفيه بهدف ثالث للاعبه أنس المصراتي , بعده أكد الهلال تفوقه وسيطرته على مجريات الشوط بعد عودة طارق السعيطي وتسجيله هدفه الشخصي الثاني ورابع أهداف المباراة.

قبل نهاية المباراة بعدة دقائق استيقظ لاعبو النجمة واستطاعوا الوصول لمرمى الهلال وتسجيل هدفين , الأول سجله على النعاس والثاني كان من نصيب جبريل مرسال .

بإطلاق الشلماني صافرة نهاية اللقاء تكتمل الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى يصل عبرها الهلال للمركز الثاني ورصيده 24 نقطة , والنجمة يظل برصيده السابق عشر نقاط جعلته في الترتيب السادس وأدخلته في مباريات الملحق من أجل تفادي الهبوط .

يذكر أن فريق دارنس بنفس المجموعة بعد فوزه على القرضابية بسبها بهدف وحيد ضمن البقاء في الممتاز وامتلك ثلاثة عشر نقطة والمرتبة الخامسة.(وال – بنغازي) ف ح / أ د

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