ننشر تفاصيل العقد الجديد لفيرمينو مع ليفربول.. يمتد لعام 2023

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العقد الجديد الذى أبرمه النجم البرازيلى المتألق فيرمينيو مع ناديه ليفربول الإنجليزى، اليوم الأحد، وهو العقد الذى جعل الريدز يحتفظ بأحد أهم أسلحته الهجومية فى السنوات المقبلة.

التقارير كشفت أن فيرمينو صاحب الـ26 عاما جدد عقده مع ليفربول لمدة 5 سنوات، ليبقى بين صفوف الريدز حتى عام 2023، وسوف يحصل اللاعب على راتب أسبوعى يقدر بقيمة 180 ألف إسترلينى.

وخاض النجم البرازيلى هذا الموسم 48 مباراة فى جميع المسابقات مع الريدز سجل خلالهم 27 هدفا، حيث يعد فيرمينو أحد أضلاع المثلث الهجومى الخطير لليفربول هذا الموسم بجانب الثنائي النجم المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى.

وانضم فيرمينو لصفوف ليفربول عام 2015 قادماً من فريق هوفنهايم الألمانى، مقابل 29 مليون إسترليني، حيث خاض منذ وصوله 138 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالهم 50 هدفا.

