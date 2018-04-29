الأهلي بنغازي يتوج بالنسخة الأولى لكأس الخماسيات

البيضاء 29 أبريل 2018 (وال) – توج فريق الأهلي بنغازي مساء أمس السبت بطلا للنسخة الأولى لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم الخماسية 2017-2018 التي تقام منافساتها لأول مرة.

جاء هذا التتويج بعد تغلب الأهلي في المباراة النهائية أمام فريق الأخضر التي جرت في قاعة ألعاب البيضاء وبنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وقال إداري فريق الأهلي للخماسيات السيد عبدالله العريبي لوكالة الأنباء الليبية إن مراسم تسليم كاس البطولة ستتم مساء اليوم الأحد أثناء مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق الأنوار في ختام مباريات المجموعة الأولى على ملعب شهداء بنينا الدولي الساعة السادسة والربع(وال – بنغازي) ف ح / أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال