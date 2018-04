فيرونتينا يسحق نابولى بثلاثية عن طريق نجل سيميونى

سقط فريق نابولى الإيطالى، أمام مضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب “أرتيميو فرانكى” بمدينة فلورنسا، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل المهاجم الأرجنتينى الشاب جيوفانى سيميونى نجل دييجو سيميونى مدرب أتلتيكو مدريد الإسبانى، ثلاثية الفوز لصالح فيورنتينا فى الدقائق 34 و62 و90 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد نابولى عند 84 نقطة استمر بها فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإيطالي وتبتعد فرصة فى المنافسة على اللقب مع يوفنتوس بعدما توسع الفارق إلى 4 نقاط، حيث يأتى السيدة العجوز فى الصدارة برصيد 88 نقطة مع تبقى 3 جولات على انتهاء الموسم الحالى، كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 54 نقطة فى المركز التاسع.

