جورديولا يعد جماهير السيتى بمفاجاة خلال مباراة التتويج بالدورى

وعد المدرب بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشيستر سيتى الإنجليزى، جماهير الفريق السماوى بمفاجأة سيعرفونها خلال مباراة التتويج أمام هدرسفيلد تاون فى الجولة الـ37 من البريمرليج، والتى سيحتفل خلالها الفريق بحسمه للقب الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا خلال تصريحاته بعد مباراة الفريق أمام وستهام يونايتد والتى انتهت بفوز السماوى 4-1: “سجلنا المزيد من الأهداف اليوم، نحن بحاجة إلى فوز واحد لتحطيم سجل عدد النقاط، القيام بذلك في مباراة التتويج سيكون أمرًا رائعًا”، وذلك فى إشارة منه إلى أنه يأمل فى تحطيم الرقم القياسى الذى حققه تشيلسى فى موسم 2004 – 2005، عندما حصد 95 نقطة، بينما يمتلك السيتى الآن 93 نقطة.

أضاف: “جميعنا سنذهب لقص شعورنا يوم الأحد استعدادًا للاحتفال، إنه يوم الاحتفال والاستمتاع باللقب، نريد أن نلعب مباراة جيدة ضد هدرسفيلد ونحصل على النقاط ثم نحتفل مع جماهيرنا”.

وستكون مباراة التتويج 6 مايو المقبل على ملعب “الاتحاد”، علمًا بأن السيتي حسم لقب البريميرليج من الجولة قبل الماضية، بعد هزيمة الوصيف مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون.

