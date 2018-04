5 أرقام قياسية جديدة يحقهها الأسطورة الأرجنتينى ونجم برشلونة الأسبانى ليونيل ميسى بعد قيادته لعملاق كتالونيا لحسم لقب الدورى الاسبانى للمرة الـ25 فى تاريخه، بعد تسجيله الليلة 3 أهداف “هاتريك” فى مرمى ديبورتيفو لاكورونيا فى اللقاء الذى انتهى لمصلحة رفاق فالفيردى 4 – 2، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

وحقق ميسي خلال مواجهة ديبورتيفو مجموعة من الأرقام القياسية وهى:

1 – وصل ميسي إلى الهدف رقم 550 فى مسيرته مع برشلونة خلال 634 مباراة.

2 – تصدر سباق الحذاء الذهبى برصيد 32 هدفا متفوقا على النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول صاحب المركز الثانى بـ 31 هدفا.

3 -خاض اليوم مباراته رقم 500 مع برشلونة فى المسابقات الإسبانية موزعة بين 415 فى الدوري، 68 بالكأس و 17 فى السوبر الإسباني.

4 – تصدر جدول هدافى الدوري الإسباني برصيد 32 هدفا متفوقا بفارق 8 أهداف عن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد صاحب الـ 24 هدفا.

The post 4 أرقام قياسية جديدة لميسى بعد حسم برشلونة الدوري الإسبانى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية