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4 أرقام قياسية جديدة لميسى بعد حسم برشلونة الدوري الإسبانى

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

5  أرقام قياسية جديدة يحقهها الأسطورة الأرجنتينى ونجم برشلونة الأسبانى ليونيل ميسى بعد قيادته لعملاق كتالونيا لحسم لقب الدورى الاسبانى للمرة الـ25 فى تاريخه، بعد تسجيله الليلة  3 أهداف “هاتريك” فى مرمى ديبورتيفو لاكورونيا فى اللقاء الذى انتهى لمصلحة رفاق فالفيردى 4 – 2، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

وحقق ميسي خلال مواجهة ديبورتيفو مجموعة من الأرقام القياسية وهى:

1 – وصل ميسي إلى الهدف رقم 550 فى مسيرته مع برشلونة خلال 634 مباراة.

2 – تصدر سباق الحذاء الذهبى برصيد 32 هدفا متفوقا على النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول صاحب المركز الثانى بـ 31 هدفا.

3 -خاض  اليوم مباراته رقم 500 مع برشلونة فى المسابقات الإسبانية موزعة بين 415 فى الدوري، 68 بالكأس و 17 فى السوبر الإسباني.

4 – تصدر جدول هدافى الدوري الإسباني برصيد 32 هدفا متفوقا بفارق 8 أهداف عن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد صاحب الـ 24 هدفا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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