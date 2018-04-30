الشلماني يكشف ملعب مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم الحكم عبد الحكيم الشلماني أن مباراة العودة بين فريق الأهلي طرابلس ونظيرة الوداد البيضاوي المغربي في إطار بطولة الأندية العربية ستقام بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية في حال عدم رفع الحظر على ملاعبنا ليبيا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن تواجده كعضو تحكيم بالاتحاد العربي سيكون له دور في دعم الحكم الليبي واعداً أنه سيكون للحكم الليبي حضور وتواجد من في إدارة مباريات النهائيات العربية وعلى الواجهة المحلية.

من جهة اخرى قال إن لجنة التحكيم الليبية بدأت الاستعدادات لاأنطلاق الدور الرباعي وعقدت اليوم اجتماع اختارت من خلاله حكام النخبة من الحكام الدوليين والمساعدين الدوليين ممن برزوا فى منافسات هذا الموسم لتولى إدارة مباريات الدور الرباعي ومرحلة تفادى الهبوط .

ولفت إلى أن عقوبات قاسية ورادعة ستحتسب ضد أى حكم يسىء لمجال التحكيم ولايؤدي دوره على الوجه الاكمل حسب قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24